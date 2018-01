Cássio vê Corinthians mais maduro e organizado após vitória sobre a Ferroviária

Aos poucos, o Corinthians vai se organizando e volta a ter a segurança vista no ano passado. Pelo menos é a impressão que os jogadores têm com o passar dos jogos. O goleiro Cássio acredita que a forma com que a equipe se portou na vitória de virada sobre a Ferroviária por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, é uma forma de mostrar que o time está mais maduro e crescendo.

“A gente mostrou maturidade e estamos evoluindo. Fomos persistente e tivemos uma equipe bastante organizada. Estamos evoluindo e todos estão de parabéns pelo resultado”, comentou o goleiro corintiano, que minimizou o fato do próximo jogo ser o clássico contra o São Paulo. “São mais três pontos. Estamos no começo de temporada, assim como o São Paulo. É mais um jogo, claro que tem a expectativa da torcida, uma atmosfera diferente, mas temos que manter o foco no jogo a jogo”, completou.

Outro que também falou em evolução, mas pessoal, foi o atacante Clayson. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. “Me sinto cada vez mais a vontade aqui. O grupo todo e a comissão técnica me receberam bem desde que cheguei e isso passa confiança. Fico feliz em estar crescendo fisicamente e tecnicamente aqui”, festejou.

Para o zagueiro paraguaio Balbuena, que marcou o gol de empate, a virada fez justiça ao placar. “A gente teve pouco espaço no primeiro tempo, mas na segunda parte, conseguimos colocar pressão no adversário. Vitória foi justa e merecíamos o resultado”, analisou.

O elenco alvinegro volta aos treinos na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e neste sábado enfrenta o São Paulo, novamente no estádio do Pacaembu.