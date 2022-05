Cássio tem luxação no ombro esquerdo e passará por reavaliação no Corinthians Goleiro saiu aos 44 minutos do segundo no Majestoso e foi substituído por Matheus Donelli

O goleiro Cássio, um dos protagonistas do Corinthians no empate por 1 a 1 com o São Paulo pelo Brasileirão, deixou a Neo Química Arena com uma tipoia. O clube informou que o camisa 12 sofreu uma leve luxação no ombro esquerdo e será reavaliado na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava na segunda (23).





> GALERIA – Relembre a sequência invicta do Corinthians contra o São Paulo na Neo Química Arena

Aos 48 minutos do segundo tempo, Gabriel Neves, livre, cabeceou uma bola contra a meta corintiana, forçando Cássio e se esticar e fazer boa defesa. Na queda, o capitão do Timão forçou o ombro esquerdo e pediu atendimento médico. Ele saiu para a entrada de Matheus Donelli.

O camisa 12 analisou a partida, reconheceu que o rival foi melhor na primeira etapa, mas deu méritos para a equipe, que buscou o empate na etapa final.

– Clássico, jogo difícil, complicado. Primeiro tempo o São Paulo foi melhor do que a gente, no segundo nós jogamos melhor. Você almeja sempre ganhar os jogos, infelizmente não saímos com a vitória esperada, mas é bom pontuar. Os pontos que a gente conseguiu fora fizeram valer esse empate. Vida que segue, temos um jogo importante no meio da semana – disse Cássio na zona mista.

TABELA – Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão



Na próxima rodada do Brasileirão, o Timão recebe o América-MG no domingo (29), às 18h. Antes, na quinta-feira (26), às 21h, a equipe de Vítor Pereira joga contra o Always Ready-BOL na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

E MAIS:

E MAIS: