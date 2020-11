Cássio sente a coxa no aquecimento e será reavaliado pelo Corinthians

O Corinthians sofreu um desfalque pouco antes de entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira. Trata-se do goleiro Cássio, que sentiu a coxa ainda no aquecimento e não pôde participar da vitória por 1 a 0 de sua equipe pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. O camisa 12 será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

De acordo com a assessoria de imprensa do Timão, Cássio sentiu o músculo posterior da coxa esquerda durante o aquecimento no gramado do estádio do Coxa. Sendo assim, precisou ser substituído pelo reserva Walter e ficou no banco para que o time não ficasse sem uma alternativa para a posição, já que apenas dois viajaram com a delegação para o duelo desta quarta-feira.

Ainda sem saber a gravidade da lesão, o ídolo alvinegro será reavaliado pelo departamento médico no clube nesta quinta-feira, quando o elenco treina no CT Joaquim Grava na parte da tarde. Caso seja algo mais leve, Cássio terá uma semana para se recuperar até encarar o Fortaleza, fora de casa, na próxima quarta-feira, mas já é dúvida para a partida e provavelmente será desfalque.

Mesmo sem o goleiro, Vagner Mancini deve contar com vários retornos para o jogo no Castelão. Otero, Marllon e Cantillo voltam após cumprirem suspensão, já Ramiro pode se recuperar de entorse no tornozelo, o mesmo deve acontecer para Boselli e Gustavo Silva, que já estão em transição. Há a expectativa de que Jemerson e Mateus Vital também possam sair da quarentena pela Covid-19.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também