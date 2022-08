Cássio ressalta temporada regular no Corinthians e comenta chance na Seleção: ‘Quem escala é o Tite’

admin3 25/08/2022 - 0:31 Compartilhe

Mesmo com dois gols sofridos, Cássio viveu mais uma grande noite pelo Corinthians. Seguro debaixo das traves, o camisa 12 foi importante no empate em 2 a 2 com o Fluminense, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

+ GALERIA – Fagner falha, e Renato e Guedes brilham no empate do Timão; veja notas

No primeiro tempo, ele evitou que o Tricolor das Laranjeiras retomasse a vantagem após uma ótima defesa em cabeceio de Cano. Na segunda etapa, com os mandantes em vantagem, ele fez outra boa intervenção em finalização do centroavante argentino.

Questionado sobre as críticas que vinha recebendo, ele destacou sua regularidade ao longo desta temporada e valorizou os feitos que conquistou no ano. Ele se tornou o segundo atleta com mais jogos pelo Timão, com 611 partidas.

– Honestamente, fui questionado ano passado sobre alguns gols que poderia ter defendido. Creio que esse ano tenha sido muito regular, desde o começo da temporada. Regular e de bons momentos, ajudando o Corinthians – declarou o goleiro na zona mista do Maracanã

+ TABELA – Timão ou Flu na Copa do Brasil? Simule as semifinais



O técnico Tite esteve no Maracanã para monitorar atletas do Timão e do Tricolor das Laranjeiras. Questionado sobre um retorno à Seleção Brasileira, ele exaltou os atletas da posição que vem sendo convocados, mas não fechou as portas para a Seleção.

– A Seleção tem grandes goleiros. No meu ponto de vista, os três que vem sendo convocados vem muito bem, são merecedores de estar na Seleção, mas quem escala é o Tite. Tento fazer o melhor pelo Corinthians – disse o goleiro corintiano.

Cássio afirmou que os jogadores de clubes que estão brigando por títulos na temporada tem mais chances de receberem uma chance na Seleção Brasileira, que irá fazer dois amistosos em setembro antes da Copa do Mundo do Qatar.

– Os jogadores que estão disputando competições, brigando em cima da tabela, a chance de poder ir à Seleção é maior porque estão em evidência, disputando finais de competições. Se eu for convocado, vou estar preparado. O Brasil está bem servido de goleiros, que estão sendo convocados, e outros que poderiam estar lá – concluiu Cássio na zona mista.

E MAIS:

Cássio em ação no Maracanã (Foto: Armando Paiva / Lancepress!)