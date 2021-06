Cássio reclama da arbitragem, mas admite estar ‘relaxado’ no 2º gol do Bragantino

A partida já havia terminado, mas o goleiro Cássio ainda estava reclamando com o árbitro Thiago Luis Scarascati a não marcação de uma falta no segundo gol do Red Bull Bragantino. Mais calmo, diante das câmeras, ainda no gramado da Neo Química Arena, o atleta admitiu estar ‘relaxado’ no lance.

“Não vi bem, vou olhar para ver, mas creio que foi falta no segundo gol. Foi muito rápido o lance, dei uma relaxada, mas foi um chute rápido, não consegui fazer a defesa”, disse o goleiro corintiano, que fez boas defesas na partida, apesar da derrota.

Cássio também apontou uma falha coletiva no primeiro gol do adversário, oriundo de uma cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque. “Estamos nos ajustando. Conversamos bastante sobre essa bola na primeira trave.”

Ao mesmo tempo, o atleta destacou o poder do Bragantino. “É um jogo equilibrado, contra uma equipe competente. Não conseguimos segurar a bola, demos chances para um adversário competente e tomamos a virada. É duro perder em casa, mas temos que já pensar no próximo adversário. Ver o que podemos melhorar nesse jogo.”

O Corinthians volta a campo, domingo, em Salvador, às 16 horas, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. O time soma duas derrotas, um empate e uma vitória.

