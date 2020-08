Cássio rechaça receio com grama sintética do rival: ‘Ninguém reclama’

Um dos ingredientes para a decisão do Paulistão, deste sábado, às 16h30, é o gramado sintético do Allianz Parque, mas se depender de Cássio, isso não será problema para o Corinthians, já que em entrevista coletiva virtual, nesta sexta-feira, o goleiro descartou qualquer preocupação com o a grama do estádio palmeirense. Para ele, a prova é que ninguém reclamou até aqui.

– Eu converso muito com meus treinadores de goleiros sobre isso. Vários times jogaram lá e não vi nenhum jogador reclamando. Acho que não vai ter problema nenhum. Nosso campo é rápido também, creio que não vamos ter problemas. Geralmente quando há algo diferente, várias pessoas começam falar, isso não vai ser um empecilho para adaptação. A gente está apto a jogar num campo de estilo dessa maneira – disse o camisa 12.

Cássio não teme grama sintética (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

