Cássio: “não temos tempo para ficar nos lamentando” Goleiro do Corinthians diz que time tem que levantar a cabeça e foca no próximo jogo contra o Grêmio, após a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2. Cássio destacou que partida contou com vários jogadores jovens no time corintiano e crê que a perda servirá como aprendizado para a sequência do Campeonato Brasileiro.