Cássio não se abala após eliminação do Corinthians: ‘Estamos na briga em duas competições’

O Corinthians caiu nas quartas de final da Libertadores para o Flamengo, após uma derrota por 3 a 0 no placar agregado. O clube alvinegro não chegava a esta fase da competição há 10 anos, quando foi campeão pela primeira vez.

O goleiro Cássio afirmou que para o Timão voltar a ser campeão no torneio, é preciso estar constantemente na briga. Ele também disse que não há tempo para lamentação pois o clube segue vivo em duas frentes.

– Para ganhar novamente a Libertadores precisamos estar constantemente disputando, não podemos ficar dois, três anos sem disputar, temos que ficar na briga. Dolorido ser eliminado, mas perdemos de pé, lutando, se entregando. Temos de levantar a cabeça porque estamos na briga em outras duas competições. Não temos tempo para lamentar – comentou o capitão corintiano durante entrevista coletiva.

O goleiro, que chegou a 607 jogos pelo clube e se igualou a Luizinho como o segundo atleta com mais partidas pelo Corinthians, valorizou a entrega do grupo no Maracanã.

– Hoje a gente se dedicou e se entregou ao máximo para buscar o resultado. Jogo equilibrado, acabamos tomando o gol, com a expulsão ficou mais difícil, mas não faltou entrega e dedicação – disse.

O camisa 12 deixou claro que a eliminação na Libertadores não irá abalar o elenco, que segue vivo na Copa do Brasil e ainda briga pelo título brasileiro.

– Nem quando ganhamos estávamos no melhor momento, vitórias seguidas, não tínhamos empolgação, continuávamos com os pés no chão. Sendo eliminado não podemos achar que está tudo errado. Temos que erguer a cabeça o mais rápido possível – ponderou.

No próximo sábado (13), às 19h, o Corinthians tem pela frente o Palmeiras, em Dérbi válida pela vigésima segunda rodada do Brasileirão

– Clássico é sempre diferente, é um jogo à parte, diferente para a torcida e para nós também. Nada melhor do que fazer um grande clássico, na nossa casa diante da nossa torcida. ir em busca da vitória, sabemos que é um grande adversário, mas temos que nos impor para diminuir a distância – concluiu Cássio.

