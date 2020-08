Cássio mostra chateação com virada, mas avisa: Serve de aprendizado’ Goleiro fez defesas importantes na primeira etapa, mas não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Atlético-MG no segundo tempo. Timão volta a campo sábado, contra o Grêmio

O Corinthians perdeu para o Atlético-MG, de virada, por 3 a 2, no Mineirão, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe no primeiro tempo, o goleiro Cássio, que completou 470 partidas pelo Timão, comentou sobre o revés da equipe, mas mostrou confiança na sequência do trabalho.

– Chateado pelo resultado. Tínhamos feito um primeiro tempo consistente, 2 a 0. Demos muita chance pra equipe adversária, o Atlético-MG é muito forte. Acabamos tomando um gol atrás do outro. Quando a gente equilibrou o jogo, já estávamos perdendo. A equipe do Atlético-MG é bem treinada – afirmou o camisa doze ao ‘Premiere’, na saída do gramado.

O goleiro ressaltou os muitos jovens que entraram no decorrer da segunda etapa, quando a equipe estava em desvantagem. Para o ídolo corintiano, a derrota de virada serve como aprendizado para os próximos jogos.

– Se a gente avaliar o jogo, ficamos chateados, mas serve de aprendizado, de crescimento. Terminamos com uma equipe bem jovem. Agora temos que melhorar pra, na próxima partida, conseguir a vitória – disse o ídolo do Timão.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (15), às 19h, contra o Grêmio, fora de casa.

