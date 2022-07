Cássio lamenta derrota do Corinthians contra o Atlético-GO: ‘Perdemos no detalhe’ Goleiro do Timão citou o clima de 'caldeirão' como positivo para o jogo de volta entre Timão e Dragão







Cássio reconheceu que o Corinthians não fez um bom jogo contra o Atlético-GO no Antônio Accioly. O Dragão venceu a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0, abrindo vantagem no confronto.

O camisa 12 se mostrou frustrado por mais uma vez a equipe levar gol em uma jogada na qual o atleta adversário teve espaço para finalizar.

– A gente não conseguiu jogar. A equipe do Atlético compete muito, e acabamos errando em detalhes. Acho que é o terceiro ou quarto gol que tomamos nesse tipo de jogada, de dar espaço, deixar o cara dominar e finalizar. Tento defender muito, mas às vezes a gente não consegue. Hoje perdemos o jogo no detalhe. Não conseguimos fazer as coisas – afirmou o capitão corintiano.

O goleiro do Timão citou o clima de ‘caldeirão’ como positivo para o jogo de volta entre as duas equipes e ressaltou a necessidade de acreditar na classificação.

– Tem o jogo da volta, são duas partidas. No decorrer do jogo, quando chegar a hora, fazer um caldeirão porque temos condições de buscar em casa a classificação. Temos que acreditar. Foi um jogo abaixo, mas não podemos ficar lamentando. Tem o jogo da volta – concluiu Cássio.

Contra o Dragão, ele ultrapassou Ronaldo Giovanelli e se tornou o terceiro atleta com mais jogos pelo clube alvinegro, com 603 partidas.

O confronto de volta entre Corinthians e Atlético-GO acontece no dia 17 de agosto, às 21h30, na Neo Química Arena. O próximo compromisso do Timão é no sábado (30), às 19h, contra o Botafogo, em Itaquera, pela vigésima rodada do Brasileirão.

