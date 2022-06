Cássio iguala Biro-Biro no top-5 de jogadores com mais partidas pelo Corinthians Na vitória contra o Atlético-GO, Cássio chegou a marca de 590 jogos pelo Timão

O goleiro Cássio segue registrando números importantes pelo Corinthians. Na vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, pela nona rodada do Brasileirão, o jogador igualou o meia Biro-Biro, ídolo corintiano nas décadas de 70 e 80, como o 5º atleta com mais partidas pelo clube alvinegro, com 590 jogos.





Além dos recordes recentes, Cássio tende a se tornar neste ano o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Timão ainda em 2022, sendo o primeiro entre os goleiros, ultrapassando Ronaldo Giovanelli. Faltam apenas 13 jogos para que o camisa 12 do Timão consiga o feito.

Top-6 de mais jogos pelo Corinthians na história

1º – Wladimir: 806 jogos

2º – Luizinho: 606 jogos

3º – Ronaldo Giovanelli: 602 jogos

4º – Zé Maria: 598 jogos

5º – Biro-Biro: 590 jogos

5º – Cássio: 590 jogos

O dia 2 de fevereiro de 2022 marcou dez anos da apresentação do goleiro no alvinegro paulista. Desde então, Cássio se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sendo protagonista nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes, em 2012. Com nove títulos, ele só está atrás de Marcelinho Carioca (10) como recordista de títulos no Timão.

No início da temporada, Cássio teve o seu vínculo com o clube o alvinegro estendido até o fim de 2024. Ele chegou no Parque São Jorge em 2012.

Caso o camisa 12 seja titular na partida de terça-feira (7), às 21h30 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 7ª rodada do Brasileirão, ele irá ultrapassar Biro-Biro e assumirá de vez a 5ª colocação de jogadores que mais jogaram pelo Corinthians.

