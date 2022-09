Cássio explica irritação após empate entre Corinthians e Internacional: ‘Sou competitivo’

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 23:30 Compartilhe







Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio deixou o campo irritado após o empate em 2 a 2 entre Timão e Internacional, neste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro saiu perdendo, aos 40 segundos de jogo, buscou a virada ainda no primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo e cedeu a igualdade no marcador.

+ ATUAÇÕES: Cantillo entra mal e é o pior do Corinthians no empate contra o Internacional

Após a partida, o Gigante minimizou a postura, mas comentou a situação dizendo que faz parte do seu espírito competitivo.

– Pelo jogo. Acho que tem isso também, porque a gente estava muito focado para buscar a vitória, em ganhar, sabíamos que era uma partida importante. Acho que isso é a situação, isso faz parte do futebol, você sair frustrado por não conseguir o resultado positivo. Foi naquele momento ali, acabou, bora pra próxima partida, mas lógico que você quer ganhar sempre. Sou um cara competitivo, eu quero ganhar – disse o camisa 12.

Cássio parou na zona mista e conversou com os jornalistas (Foto: Fábio Lázaro/Lancepress)

Para o goleiro corintiano, a frustração aconteceu justamente porque ele entende que o Corinthians tinha condições de deixar a Neo Química Arena com os três pontos, o que não aconteceu.

– No meu ponto de vista a gente poderia ter saído com um resultado melhor, infelizmente não aconteceu. Foi apenas uma situação do momento, tá tudo certo e vamos focar, até porque não vai voltar esse resultado, tem que focar na próxima já – analisou Cássio.

Diferentemente de Yuri Alberto, que segue otimista na caça ao líder Palmeiras, que está a nove pontos de distância, Cássio se mostrou mais cauteloso, ainda que não tenha ‘jogado a toalha’.

– Eu acho que todos que estão abaixo do líder deixaram escapar (pontos). Deixaram escapar não, manteve a mesma situação de antes. Se cria uma situação pelo fato do líder ter empatado e nós termos uma oportunidade. Se cria uma pressão pelo fato de nós, em casa, sermos muito fortes. Mas foi um jogo equilibrado, acho que fizemos o mais difícil, que é sair perdendo no primeiro minuto, conseguimos virar o jogo e no segundo tempo acabamos tomando o gol, não conseguimos ser ofensivo – destacou o ídolo corintiano.

Mesmo o empate não tendo sido o resultado que o Corinthians gostaria contra o Inter, o Timão conquistou uma posição na tabela com o placar. Agora, o Time do Povo está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Inter também subiu uma casa, e quem deixou o G4 foi o Fluminense, que no último sábado (3) foi derrotado pelo Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 0.

E MAIS: