Cássio explica duelo morno em Itaquera: ‘Em clássicos não dá para se expor’

Numa noite gelada na capital paulista, Corinthians e São Paulo fizeram um clássico morno em campo, com raras oportunidades de gols para os dois lados. O goleiro Cássio entende que o jogo na Neo Química Arena foi equilibrado. Na sua avaliação, é normal as equipes terem se preocupado mais em não perder do que ganhar.

“Foi um jogo equilibrado, de poucas chances. É clássico”, resumiu o goleiro corintiano. “Acho que temos que manter um padrão. Criamos algumas oportunidades que poderia ter resultado o gol, especialmente no primeiro tempo. Chutamos uma bola na trave”, acrescentou.

Questionado se o Corinthians havia tido muita obediência tática e pouca ousadia no Majestoso, o goleiro afirmou que “às vezes a qualidade fica meio de lado” em clássicos e reforçou que enxergou equilíbrio no duelo disputado em Itaquera.

“O São Paulo em certos momentos se defendeu mais do que a gente, em outros eles foram melhores que a gente. Mostramos empenho, vontade. Em clássicos, muitas vezes, você não pode se expor”.

O empate sem gols em casa levou o Corinthians aos 10 pontos, na décima colocação no Campeonato Brasileiro, e manteve o São Paulo, que ainda não venceu após oito rodadas, no 17º lugar, dentro da zona do rebaixamento, com apenas cinco.

