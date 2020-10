Cássio diz que reunião com diretoria é fake news e garante que a cobrança no Timão parte dos próprios atletas

O Corinthians está há três jogos sem vencer e sem fazer gols, mais um elemento para contribuir para a má fase do time na temporada, no entanto o goleiro Cássio, em coletiva virtual nesta terça-feira, negou que a diretoria tenha marcado uma reunião para cobrar o elenco por isso e ainda garantiu que a cobrança parte dos próprios jogadores, que estão determinados a buscar as vitórias. Confira o que disse o ídolo da torcida alvinegra no vídeo acima:

Cássio concedeu coletiva virtual (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

