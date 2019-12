Cássio diz que Corinthians assegurar vaga na Libertadores no próximo jogo

O goleiro Cássio afirmou que o Corinthians irá lutar pela classificação à fase preliminar da Copa Libertadores já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza, evitando deixar a decisão para a última rodada, diante do Fluminense, na arena do clube em Itaquera.

O Corinthians termina a rodada na oitava colocação, com 53 pontos, um ponto atrás do Internacional e em desvantagem no número de vitórias: 15 a 13. Quatro pontos atrás (49), surgem Fortaleza e Goiás, que, se alcançarem o Corinthians em pontuação, irão superá-lo no número de vitórias.

O time cearense luta para escapar da Série B em 2020. Em caso de vitória, o Corinthians estará presente no torneio sul-americano. Se empatar ou perder em Fortaleza, terá de vencer o Fluminense na última rodada em Itaquera. Tudo isso em um cenário sem depender de outros resultados.

“Vamos lá, mais duas partidas, confirmar essa classificação. Seria complicada se a gente não estivesse entre os oito. Temos uma vantagem de 4 pontos, temos um jogo fora e um em casa, vamos buscar o resultado. No próximo jogo temos que confirmar essa classificação”, disse Cássio.

O goleiro ainda comentou sobre o gol de pênalti sofrido na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, cobrado por Fábio Santos. “O Fábio bate dos dois lados, tentei esperar o máximo, ele tem qualidade, erra poucos pênaltis, conseguiu converter, e a gente acabou perdendo”, explicou o goleiro Cássio.