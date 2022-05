Cássio desabafa e pede mais apoio da torcida corintiana após novo empate em casa

“Tá certo que não fizemos um grande jogo, mas estamos na liderança e acho que nem tudo está errado. Não fizemos um grande jogo, mas o que posso garantir é que não faltou dedicação, luta e empenho.” A entrevista do goleiro Cássio ganhou contorno de desabafo após o empate de 1 a 1 contra o América-MG na Neo Química Arena.

Apesar de falar que o time está na liderança, o resultado tirou a primeira colocação isolada do Corinthians no Campeonato Brasileiro e passou o posto de primeiro colocado na classificação para o rival Palmeiras no slado de gols (8 a 4).





O goleiro não quis dar o tom de desabafo para as suas declarações, mas deu a entender que a torcida deveria apoiar o time durante os 90 minutos. “O torcedor paga ingresso e se acha no direito de cobrar, o que é normal. Mas estamos na frente no Brasileiro, vamos pegar um grande time na Libertadores (Boca Juniors na fase de oitavas) e estamos confiantes”, comentou.

Ao ser questionado sobre o motivo das cobranças, Cássio fez um discurso de que a pressão é uma coisa que sempre marcou a vida do clube.

“Estamos dois anos sem ganhar títulos e a pressão aumenta. Tem também a vinda de grandes nomes e a expectativa aumenta. Mas o trabalho continua sendo feito. Melhorar, temos que melhorar sempre. Mas melhorar com o apoio da torcida é mais fácil”, completou.

São cinco empates seguidos do Corinthians, três pelo Brasileirão, contra Internacional, São Paulo e América-MG, além de dois com Boca Juniors e Always Ready na Libertadores. Agora, o time terá uma semana inteira para se recuperar e buscar a reabilitação na classificação do Nacional, no qual visita o Atlético-GO, no sábado.