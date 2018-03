Cássio Cunha Lima: Dirigi ofício por entrada da PF nas investigações

Na ausência do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), disse que encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa pedindo que a Polícia Federal entre oficialmente nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, morta ontem no Rio de Janeiro. Para Cunha Lima, a atuação da PF será “fundamental” para garantir maior isenção na apuração dos fatos.

Mais cedo, no plenário, parlamentares fizeram um minuto de silêncio pela morte da vereadora. Eles também fizeram um apelo para que o Senado apresentasse uma manifestação formal ao governo reforçando a recomendação sobre a PF. Cunha Lima lembrou que já havia manifestação do ministro Raul Jungmann (Segurança Pública) para que a PF entre nas investigações, com autorização do presidente Michel Temer, mas concordou com a necessidade do ofício.

Na manhã desta quinta-feira, Jungmann afirmou que colocou a PF à disposição das investigações. O chefe da Polícia Civil do Estado do Rio, Rivaldo Barbosa, respondeu que receberá a ajuda de “quem quiser ajudar”, mas que a instituição possui capacidade para resolver o caso.