Cássio cobra mais atenção da equipe do Corinthians e exige vitória sobre Grêmio e Botafogo

Herói do time do Corinthians em várias oportunidades, o goleiro Cássio demonstrou toda sua insatisfação com os companheiros, nesta quarta-feira, após a derrota para o Fortaleza, no Castelão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

“Esses jogos são muito equilibrados, a gente tem que estar atento a todo momento. Sofremos com a bola, não conseguimos ficar com a bola, sofremos muito contra-ataque, uma hora iríamos tomar o gol. É lei do futebol, a gente tem que ficar mais atento, mais ligado nos lances e tentar evitar os gols”, disse o goleiro ainda no gramado, após a partida.

Cássio exigiu que o time vença Grêmio e Botafogo, dois times que estão na parte de cima da tabela, nos jogos que serão disputados na Neo Química Arena. “Temos que ganhar, hoje poderíamos ter saído com um ponto, mas não deu. Nos outros dois jogos temos que fazer seis pontos em casa, não temos mais tempo para perder pontos. É fazer dois grandes jogos e conseguir duas vitórias.”

Com a derrota, o Corinthians permanece com 26 pontos, em 14º lugar. O time volta a jogar na segunda-feira, na Neo Química Arena, diante do Grêmio, em jogo atrasado da 15ª rodada.

