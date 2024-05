Cássio analisa proposta do Cruzeiro e pode deixar o Corinthians em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Cássio analisa proposta do Cruzeiro para deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. Com contrato até o fim da atual temporada, o jogador de 36 anos está propenso a aceitar a oferta celeste, que prevê um vínculo de três anos. Sob nova direção, com Alexandre Mattos como diretor de futebol, o clube mineiro vê no goleiro uma figura cuja contratação gerará impacto significativo.

Cássio é alvo de críticas recentes por algumas falhas cometidas na meta alvinegra. Nos últimos compromissos, perdeu a titularidade para Carlos Miguel e tem frequentado o banco de reservas. O Corinthians não colocará obstáculos para que a transferência se concretize, mas já demonstrou a intenção de contar com o goleiro até o fim de 2025.

Neste momento, o negócio ainda não está sacramentado. Cássio está refletindo sobre os prós e contras de uma mudanças de ares. Por toda a relação de idolatria que construiu no Corinthians, o goleiro descarta sair da equipe deixando más impressões. Ele quer proteger a sua imagem e manter a boa relação que construiu com os torcedores, especialmente.

Cássio chegou ao Corinthians em 2012 e teve atuações decisivas logo nos primeiros jogos. Fez defesas determinantes para o time alvinegro faturar sua primeira Copa Libertadores, no mesmo ano, e o segundo Mundial de Clubes. Em todos esses anos, o goleiro só teve a titularidade ameaçada em 2016, quando teve desavenças com o preparador de goleiros Mauri Lima e enfrentou problemas particulares.

A última partida de Cássio como titular do Corinthians foi na derrota para o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril. Nas últimas cinco partidas, ficou no banco, mas foi recebido com carinho pela torcida e ajudou nas instruções aos companheiros de time. Ao todo, o atleta soma 712 jogos pelo time alvinegro e nove títulos, incluindo quatro Paulistões (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileirões (2015 e 2017), além de Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa (2013).

Cássio fez apenas três jogos pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. De acordo com o regulamento da competição, um jogador só pode fazer seis partidas pela equipe de origem para poder atuar pelo novo clube no torneio nacional. A próxima janela de transferências se abre no dia 10 de julho e tem encerramento previsto para 2 de setembro. Caso não acerte uma mudança agora, o goleiro está livre para assinar um pré-contrato na mudança de semestre.