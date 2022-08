Cássio analisa derrota do Corinthians e projeta volta contra o Flamengo: ‘Temos totais condições’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 1:42 Compartilhe

O goleiro Cássio acredita na capacidade do Corinthians em reverter a desvantagem de dois gols nas quartas de final da Libertadores. O Timão foi derrotado por 2 a 0 para o Flamengo, na partida de ida, em plena Neo Química Arena.

– Se não der, a gente não ter que ir. Falar isso para o time do Corinthians…jogo difícil, Flamengo é competente, temos totais condições, muitas vezes a gente conseguiu reverter resultados em classificações. Infelizmente, tomamos dois gols, perdemos a partida, mas amanhã é um novo dia. Quando a gente ganha, não achamos que somos os melhores, e quando perdemos não achamos que não dá para reverter. Humildade, continuar trabalhando, tem um jogo importante contra o Avaí, fazer uma grande partida lá, e depois pensar na terça – afirmou o goleiro na zona mista.

O capitão corintiano falou sobre a estratégia adotada pela equipe após o segundo gol e disse que o jogo estava equilibrado até o gol de Arrascaeta.

– Depois de estar perdendo por 2 a 0, você precisa sair, buscar um gol para diminuir o prejuízo, você acaba ficando exposto, e uma equipe como a do Flamengo vai saber jogar esse tipo de situação. Até tomarmos o gol, estava equilibrado no meu ponto de vista. Jogo desse nível é um detalhe que faz a diferença. Se o Gustavo faz o gol, Maycon saiu machucado, que é muito importante para nós. Foram situações que atrapalharam e a gente acabou perdendo o jogo – ponderou.

Cássio parabenizou Arrascaeta pelo chute no primeiro gol e cobrou mais atenção da defesa, que acabou cedendo espaço para o uruguaio acertar bonito chute.

– (Arrascaeta) acabou acertando um bom chute, bateu na mão do jogador. A gente parou, não devia ter parado. Arrascaeta foi muito feliz, acertou um belo chute e fez um golaço – afirmou.

O capitão do Timão reconheceu que mesmo com as alterações, a equipe carioca manteve o alto nível e soube administrar a vantagem na etapa final.

– Difícil, 2 a 0 em casa, você acaba se expondo mais, a gente jogou com uma equipe que tem qualidade. Troca peça e mantém o nível alto. Eles com qualidade, tempo de trabalho muito maior, rodaram a bola e quase que tomamos o terceiro. Ficamos expostos, mas era a situação do jogo. Chateado pelo resultado negativo em casa, agradecer a torcida, a festa bonita, não só hoje, mas como sempre vem fazendo – concluiu o goleiro na zona mista.

O jogo de volta contra o Flamengo na Libertadores está marcado para a próxima terça-feira (9), no Maracanã. Antes, o Corinthians viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí pela 21ª rodada do Brasileirão, no sábado (6), às 19h.

Segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa do Timão, os jogadores se reapresentarão no CT Joaquim Grava na tarde de quarta-feira (3).

