Cassie e Sean Combs alcançam acordo sobre denúncia de estupro

A cantora Cassie e o astro do rap e produtor Sean Combs chegaram a um acordo “amistoso” um dia após a artista apresentar uma denúncia contra ele de estupro e abuso físico, informou a imprensa americana.

A cantora de R&B, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, apresentou na quinta-feira uma denúncia contra Combs. De acordo com a ação, ele a teria submetido a abusos físicos por mais de uma década, forçou-a a consumir drogas e a estuprou em 2018.

Um advogado do astro do rap e produtor de hip-hop negou as acusações.

As partes anunciaram na sexta-feira à noite que alcançaram um acordo para a resolução do caso, mas não revelaram os termos, informaram o jornal The New York Times e outros meios de comunicação.

“Eu decidi resolver esta questão amigavelmente, em termos em que tenho algum nível de controle”, afirmou Ventura em um comunicado publicado pela imprensa americana.

“Quero agradecer a minha família, fãs e advogados por seu apoio inabalável”, acrescentou.

Em outro comunicado, Combs afirmou: “Nós decidimos resolver este assunto amigavelmente. Desejo a Cassie e sua família o melhor. Amor”.

Segundo a denúncia de Ventura, apresentada em um tribunal federal de Manhattan, conheceu o produtor em 2005, quando ela tinha 19 anos e ele 37

Ele a contratou para sua gravadora Bad Boy Records e pouco depois iniciaram um relacionamento.

Na ação, Combs era descrito como um homem violento, e foram relatadas cenas de seus acessos violentos, como forçar Ventura a ter relações sexuais com trabalhadores do sexo masculinos, algo que, segundo ela, Combs filmou.

Os documentos judiciais também detalhavam que, em 2018, após jantarem, Combs invadiu à força o apartamento de Ventura e a estuprou.

Em uma declaração prévia ao acordo enviada à AFP, o advogado de Combs, Ben Brafman, rebateu as acusações, que chamou de “ofensivas e ultrajantes”.

O rapper e produtor acusou Cassie de chantagem e de querer “manchar” sua reputação e obter dinheiro.

