Cassia Kis vira ré na Justiça Federal por homofobia e pode ser obrigada a pagar multa milionária

A atriz Cassia Kis vira ré na Justiça Federal por homofobia. A denúncia contra a ex-atriz da Globo por preconceito contra pessoas transexuais foi oferecida pelo Ministério Público Federal e aceita, na semana passada pelo, TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).

A ação civil pública pode acarretar em multa de até R$ 1 milhão, segundo publicação na coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira, 25, que teve acesso ao documento. A queixa-crime contra a artista foi movida pelo coletivo Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e pelo ator José de Abreu.

Cassia Kiss é alvo de três sugestões de ação civil pública, todas feitas em 2022, por dar declarações consideradas preconceituosas durante entrevista para a jornalista Leda Nagle, no YouTube, quando condenou a existência de pessoas transexuais.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas quer destruir a família”, disse ela no vídeo que viralizou na ocasião.

José de Abreu se juntou ao coletivo Antra contra sua colega de profissão por ser pai de uma mulher trans de 23 anos.

Das três ações movidas, apenas agora uma delas foi aceita pela Justiça Federal, que será analisada pelo juiz Mauro Luis Rocha Lopes.

Cassia Kis também é processada em outra ação por homofobia, movida pelo Grupo Arco-Íris, uma ONG defende os direitos da população LGBTQIA+. No processo, a instituição pede uma indenização coletiva no valor de R$ 250 mil, valor que deve ser destinado a programas de combate à LGBTfobia no meio artístico.