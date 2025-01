Cassia Kis reage ao ver mulher usando biquíni em supermercado e protagoniza barraco

A atriz Cassia Kis, 66 anos, gerou polêmica, na noite da última quinta-feira, 2, quando fazia compras em um supermercado no Rio de Janeiro. Ela reagiu às presenças de duas mulheres que estavam no local usando biquíni e acabou protagonizando um grande barraco.

A situação foi registrada por câmera de celular e o vídeo viralizou nesta sexta-feira, 3, após divulgação no portal LeoDias.

De acordo com o veículo, a artista abordou duas jovens vestindo trajes de praia, provocando desentendimento com o pai de uma delas. A discussão teria começado quando as moças chegaram ao caixa para finalizar as compras.

A atriz teria se aproximado para questionar se as mulheres eram do Rio de Janeiro, e reagido após saber que não são da cidade.

Ainda segundo divulgado pelo portal, as jovens têm 24 anos e estavam acompanhadas de familiares. Elas usavam a parte de cima do biquíni com saídas de praia e calças.

No vídeo que registra a discussão com a atriz, uma delas diz ter confirmado com a equipe de segurança do estabelecimento se poderiam entrar usando aqueles trajes.

“Passamos por vários funcionários, e ninguém questionou nossas roupas”, disparou uma das moças.

“Ela nos disse que aquilo era uma falta de respeito e que não era permitido entrar assim no supermercado”, afirmou uma das jovens, segundo o portal LeoDias.

No vídeo, ao final da discussão, Cassia Kis deixa o local levando suas compras, após esbravejar para os presentes que as mulheres estavam usando roupa em local inadequado, sugerindo que fossem à praia.

“Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora…”, disse o pai de uma das moças, enquanto a atriz se retirava do estabelecimento.

Confira o vídeo clicando aqui.