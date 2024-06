Cássia Kis no Retiro dos Artistas? Polêmicas da atriz renderam especulações; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/06/2024 - 12:45 Para compartilhar:

No último sábado, 1º, o nome de Cássia Kis, de 66 anos, circulou nas redes sociais com o boato de que a atriz teria se mudado para o Retiro dos Artistas, instituição localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que recebe artistas veteranos já aposentados e que não possuem condições de se manterem ou viverem sós.

Cássia, que nos últimos anos foi envolvida em uma série de polêmicas por conta de seu posicionamento político, foi atacada por um internauta do Facebook que garantiu ser verídica a mudança dela para o Retiro dos Artistas. “Cássia Kis se mudou para o Retiro dos Artistas. Pobre dos velhinhos que estão por lá. Chata!”, disparou o usuário.

Presidente do Retiro dos artistas nega

À colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, Stepan Nercessian, presidente da instituição negou a mudança de Cássia. “Não, não procede”, afirmou o ator ao veículo.

A nossa reportagem explica o motivo do nome da veterana ser exposto em uma fake news. Entenda!

Posicionamento político

Em 2023, Cássia Kis gerou muita polêmica por ter participado de diversas manifestações antidemocráticas a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e ter dito uma fala homofóbica durante uma entrevista, afirmando que “casais homoafetivos seriam um destruição para a vida humana e ameaçam os seus princípios sobre família”.

Carreira e credibilidade

Ao ser bastante criticada por internautas e por alguns amigos de profissão pelas suas atitudes, Cássia Kis não é mais bem vista e querida pelos atores como antigamente, segundo informações do site Observatório da TV.