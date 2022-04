Cássia Kis diz que teve hipotermia durante gravações de série: ‘Fui internada às pressas’

Cássia Kis, de 64 anos, revelou durante uma coletiva de imprensa que passou mal durante as gravações da segunda temporada da série “Desalma 2”, do Globoplay. Durante a temporada que percorreu o Sul do Brasil, a atriz precisou ser levada às pressas para o hospital após ser diagnosticada com hipotermia.





“Tive hipotermia, comecei a passar mal por conta do frio. Cheguei ao hospital com um cobertor térmico e tomei soro quente na veia. Isso aconteceu porque a temperatura é realmente baixa nas locações externas”, explicou Cássia.

A artista ainda descreveu o nível da temperatura que prevaleceu no local durante as cenas de “Desalma”: “Na primeira temporada, tivemos neve durante as gravações. Nesta, foi o frio mesmo. Uma sensação de -10 graus”, finalizou.