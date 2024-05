Casper Ruud e Madison Keys são campeões em torneios preparatórios para Roland Garros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 18:29 Para compartilhar:

O tenista norueguês Casper Ruud precisou superar uma rodada dupla neste sábado para levantar o troféu do Torneio de Genebra, na Suíça. O segundo cabeça de chave venceu na final o checo Tomas Machac, que surpreendera na sexta-feira ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Ruud entrou em quadra já com algum cansaço por ter jogado a partida da semifinal também neste sábado, em razão de atrasos na programação do torneio suíço, de nível ATP 250. Para chegar à final, o atual número sete do mundo precisou vencer o italiano Flavio Cobolli por 1/6, 6/1 e 7/6 (7/4).

O tenista da Noruega chegou ao seu 12º título da carreira, sendo o 11º de nível ATP 250. Ele já havia sido campeão em Genebra em 2021 e em 2022. O maior troféu de sua carreira também foi conquistado neste ano, no Torneio de Barcelona, um ATP 500. Ruud é mais conhecido pelos vice-campeonatos. Foram dois em Roland Garros, um no US Open e mais dois em torneios de nível Masters 1000, além de um ATP Finals, todos entre 2022 e este ano.

Com a boa campanha em Genebra, Ruud cresce no momento mais importante da gira de saibro na Europa. Neste domingo, começa Roland Garros, onde o norueguês terá a oportunidade de voltar a brilhar no circuito.

Em outro torneio masculino finalizado neste sábado, o francês Giovanni Mpetshi Perricard se sagrou campeão pela primeira vez no circuito da ATP ao levar a melhor no Torneio de Lyon, na França. Na decisão, o tenista de 20 anos derrotou o argentino Tomas Etcheverry, 29º do mundo, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (9/7). Mpetshi Perricard é apenas o 117º do ranking da ATP.

COLLINS PERDE NA DECISÃO

Na competição feminina mais importante da semana, a americana Danielle Collins não conseguiu manter o embalo que vinha exibindo nas últimas semanas. Na final do Torneio de Estrasburgo, também na França, ela foi batida pela compatriota Madison Keys por 6/1 e 6/2. Foi o 8º título da carreira de Keys, que levantou um troféu pela primeira vez neste ano.

Atual número 16 do mundo, ela deve aparecer no 12º posto na atualização de segunda-feira. Não afetará a posição de Beatriz Haddad Maia, que permanecerá no 14º posto. Já Collins seguirá no 10º lugar em sua melhor temporada da carreira, justamente a última da sua trajetória profissional.