Casos de vírus do Nilo Ocidental continuam a aumentar na Itália

ROMA, 25 AGO (ANSA) – O Instituto Superior da Saúde (ISS), órgão ligado ao Ministério da Saúde, informou nesta quinta-feira (25) que a Itália registrou mais 71 casos de vírus do Nilo Ocidental na última semana, elevando para 301 as contaminações confirmadas desde o início de junho.

Subiu ainda para 15 a quantidade de vítimas fatais da doença, conhecida como febre do Nilo Ocidental, sendo dois óbitos registrados nos últimos sete dias. Já os contágios do vírus Usutu continuam em três, sem nenhuma nova infecção na semana passada.

Ambos os vírus são transmitidos por mosquitos, principalmente, os do gênero Culex. Eles ainda têm como hospedeiros naturais algumas espécies de aves silvestres, que acabam atuando como “amplificadoras” da transmissão.

Conforme o relatório do ISS, das 301 infecções, 160 se manifestaram de forma neuroinvasiva (85 no Vêneto, 37 na Emilia-Romagna, 19 no Piemonte, oito na Lombardia, sete em Friuli Veneza Giulia, três na Toscana e uma na Sardenha).

Outros 45 casos foram identificados em testes feitos por pessoas que iam doar sangue.

Já na questão de vigilância animal, foram identificados 186 focos de mosquitos positivos ao vírus, 15 focos em equídeos e 142 pássaros contaminados. (ANSA).