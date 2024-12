Casos de feminicídios na Itália caem 8% em 2024

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Os casos de feminicídios registrados na Itália caíram 8% em 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre feminicídio e violência de gênero, Martina Semenzato, nesta terça-feira (31).

De acordo com a italiana, que também é membro do partido Coraggio Italia e do grupo parlamentar Noi Moderati, cerca de 59 mulheres foram mortas por seus parceiros ou ex-namorados até 29 de dezembro de 2024.

Desta forma, os feminicídios diminuíram em relação aos 64 casos contabilizados em 2023. “Mas isso não significa que podemos baixar a guarda contra esse fenômeno, cuja tendência geral ainda está aumentando”, alertou Semenzato, enfatizando que é preciso “continuar trabalhando”.

Para ela, “o ano passado foi importante para a luta contra a violência de gênero. No dia 31 de julho de 2024, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o feminicídio, bem como sobre todas as formas de violência de gênero que tenho a honra de presidir, aprovou por unanimidade o relatório” sobre regulamentos para a prevenção e luta contra a violência de gênero.

Segundo Semenzato, “um texto consolidado, feito graças ao trabalho dos ministérios competentes, será publicado na primavera de 2025”. “O caminho ainda é longo, mas os números para 2024, uma diminuição nos feminicídios e um aumento nas denúncias, demonstram como um diálogo constante entre as instituições e a sociedade civil permite conter a violência de gênero”. (ANSA).