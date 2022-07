Casos de covid-19 permanecem em queda no estado do Rio

O Panorama Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, mostra que os indicadores precoces da doença estão em queda. A exceção foi o número de atendimentos a casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual, que apresentou um aumento de 6% em relação à última semana, o que indica estabilidade, uma vez que na semana anterior houve queda de 39%. A análise considera os dados registrados na semana de 18 a 24 de julho.







“O cenário da covid-19 no estado segue com tendência de redução. Os dados de atendimentos em UPAs tiveram um discreto aumento, mas compatível com esse período de inverno. É importante que a população continue procurando os postos de saúde para completar o esquema vacinal. Nesta semana, a Secretaria de Saúde recomendou a aplicação da segunda dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos ou mais”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR mantêm a tendência de redução. Entre os dias 18 e 24 de julho, foram realizados em média 5 mil testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 13%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 550 exames por dia, com positividade de 10,2%.

As solicitações de leitos para tratamento da covid-19 também seguem com redução, com uma média de 11 pedidos por dia, sendo 7 para UTI e 4 para enfermaria.