Casos de Covid-19 em escolas de Berlim preocupam autoridades

BERLIM, 13 AGO (ANSA) – Ao menos sete escolas de Berlim, capital da Alemanha, registraram casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) com menos de uma semana de retomada do ano escolar, informam os jornais “Tagesspiegel” e “Berliner Zeitung” nesta quinta-feira (13).

As aulas na cidade foram reiniciadas na segunda-feira (10), mas uma das escolas já optou por fechar as portas temporariamente pelo avanço da Covid-19. Segundo o jornal da capital, alguns institutos reagiram colocando grupos de estudos ou classes inteiras em quarentena para evitar uma maior disseminação.

Ainda conforme as duas publicações, a quantidade de infectados ainda é pequena, mas preocupa as autoridades que já vem enfrentando uma alta na quantidade de contaminações desde o fim do mês de julho.

Segundo dados do Instituto Robert Koch, foram 1.445 novos casos nas últimas 24 horas, o maior número desde maio deste ano.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, pediu que a população se atente às regras sanitárias para evitar maiores problemas. Mesmo que o sistema de saúde esteja conseguindo dar atendimento aos infectados, Spahn alertou que a “situação pode mudar rapidamente” se a população não se cuidar.

O número ainda deve ser maior de contaminações por causa de um problema registrado na Baviera – o segundo na quantidade de casos no país. Segundo o “Süddeutsche Zeitung”, 44 mil testes estão parados, sendo que 900 deles deram positivos, por uma falha no sistema de testagem da localidade. (ANSA).

Veja também