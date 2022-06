Casos confirmados de varíola dos macacos sobem para 29 na Itália

ROMA, 11 JUN (ANSA) – A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou neste sábado (11) que subiu para 29 os casos confirmados de varíola dos macacos na Itália. Os dados constam em um relatório com números atualizados até esta sexta-feira (10).

Ainda conforme o relatório, os países europeus com maior quantidade de confirmações da doença são Reino Unido (321), Espanha (259) e Portugal (191). Ao todo, são 1.285 casos confirmados em 28 países de quatro regiões em que não há uma situação endêmica ou em que contágios do tipo nunca haviam sido registrados.





Também neste sábado, o Instituto Lazzaro Spallanzani, hospital de Roma que é referência para doenças infecciosas, publicou um estudo em que aponta que o vírus responsável pela infecção pode estar presente no líquido seminal.

“Os nossos especialistas descobriram que o vírus responsável pode estar no líquido seminal. Nós sempre dizemos, também nos tempos mais difíceis, por exemplo para os jovens, que nós podemos e devemos permitir tudo para viver a vida, mas viver em condições de segurança”, disse o diretor de Virologia da instituição, Fabrizio Maggi.

Conforme os resultados, que analisaram sete pacientes italianos, em seis deles a “presença do material genético do vírus foi detectada no líquido seminal”. Agora, eles buscam entender quanto tempo ele sobrevive e é capaz de infectar. Em um dos casos, o vírus se manteve vivo e capaz de infectar seis dias depois do aparecimento da febre. (ANSA).