Caso Vitória: Polícia prende suspeito envolvido na morte da jovem

A Polícia Civil de São Paulo prendeu neste sábado, 8, em Cajamar (SP), Maicol Antonio Sales dos Santos, um dos suspeitos envolvidos na morte da adolescente Vitória Regina Sousa, 17. Ele seria o dono de um Corolla prata onde a polícia encontrou dois fios de cabelo que supostamente seriam da vítima. As informações foram confirmadas pela TV Band.

As suspeitas são de que o Maicol dirigiu o carro no dia do crime. O veículo passou por perícia e o material encontrado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Neste sábado, o local onde a jovem foi levada antes do crime foi localizado e a perícia acionada.

Desaparecimento da adolescente

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite do dia 26 de fevereiro.

Imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram quando a jovem sai do shopping de Cajamar e caminha em direção a um ponto de ônibus, na mesma noite. Em mensagens de WhatsApp trocadas com uma amiga, ela conta que há dois rapazes no local e diz que está “com medo”. A amiga recomenda que faça fotos deles, mas ela manifesta receio de ser vista.

Em seguida, ela toma o ônibus e informa que um deles também subiu no coletivo. A amiga pergunta se ele a está seguindo e ela responde: “Espero que não”. Logo depois, Vitória informa que desembarcou e ele continuou no ônibus, manifestando seu alívio por isso.

Testemunhas relataram à polícia terem visto um carro com quatro homens seguindo a jovem, depois que ela desceu do coletivo e caminhava em direção à sua casa.

O pai da jovem disse aos policiais que sempre buscava a filha no ponto de ônibus, mas naquele dia seu carro estava em uma oficina mecânica e ela faria o percurso a pé.

Com informações do Estadão*

Em atualização*