Caso Vitória: polícia acredita que mais de uma pessoa participou de morte de jovem

O primeiro suspeito do caso foi Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado de Vitória. “O ex-namorado falou que fazia quatro meses que não falava com a vítima”, afirmou o diretor da Polícia Civil. No entanto, os investigadores apuraram que, no dia do desaparecimento, Vitória teria ligado para ele.

Gustavo teve a prisão pedida, mas a Justiça negou alegando falta de provas. O rapaz se apresentou e, em um segundo depoimento, alegou que estava com outra pessoa naquela noite. O ex-namorado segue como suspeito, pois a geolocalização do celular apontou que ele estaria perto da casa de Vitória no momento do crime. “Ele não mora ali perto. Então, era fácil de detectar que justamente naquele momento estaria lá”, disse Luiz Carlos do Carmo.