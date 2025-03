Caso Vitória: defesa questiona legalidade de confissão de suspeito

Após Maicol Sales dos Santos ter confessado à Polícia Civil que matou a adolescente Vitória Regina de Sousa, a defesa dele fiz que ele pode ter sido coagido e pede a anulação da confissão. A informação foi divulgada no programa Fantástico da TV Globo deste domingo, dia 23.

Em depoimento gravado em vídeo, o homem disse que agiu sozinho e que atacou a jovem com golpes de faca após uma discussão dentro do carro dele. De acordo com a versão do suspeito, ele ofereceu carona para a jovem e ela entrou no carro por vontade própria.