A Promotoria de Justiça junto à 27ª Vara Criminal da Capital denunciou, na terça-feira (12), por lesão corporal, injúria e falsa identidade, o estudante Yuri de Moura Alexandre, flagrado agredindo o ator Victor Meyniel, no último dia 02 de setembro, em um prédio em Copacabana.

Ainda segundo a denúncia, além de espancar o ator, Yuri o ofendeu utilizando-se de expressões homofóbicas e afirmou a policiais militares que pertencia à Aeronáutica, apesar de não fazer parte dos quadros da instituição.

O que aconteceu?

De acordo com o documento encaminhando pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o relato é que Yuri e Victor se conheceram do lado de fora de uma balada e o rapaz convidou o ator para ir até sua residência. Lá, eles beberam e conversaram, mas o comportamento de Yuri mudou com a chegada de uma amiga, com a qual dividia apartamento.

A nota ressalta que em seguida Victor foi tratado com agressividade e empurrado para fora do local até a portaria do prédio, onde Yuri começou a xingar Victor com palavras homofóbicas e a agredi-lo com diversos socos em seu rosto e cabeça.

Habeas corpus negado

No sábado (8), de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, a 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Yuri de Moura.

Segundo a reportagem, a defesa do estudante alegou que seu cliente estava sofrendo constrangimento ilegal. A desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, no entanto, não concedeu o pedido.

