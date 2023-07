Caso Vaza Jato: juiz solta hacker que vazou mensagens de Moro e Deltan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 18:58 Compartilhe

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, autorizou a soltura de Walter Delgatti, principal alvo da Operação Spoofing por hackear as comunicações do ex-juiz da Lava Jato, o hoje senador Sérgio Moro, e do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que chefiou a força-tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba. Delgatti foi preso em 27 de junho, por descumprir medidas cautelares de sua liberdade condicional, mas agora voltará a responder em liberdade.

Também conhecido como Vermelho, Delgatti é o hacker confesso de membros da Operação Lava Jato e foi preso pela primeira vez em 2019, alvo de operação que investiga a invasão de contas de Telegram de autoridades. Em outubro de 2020, foi colocado em liberdade condicional, mas voltou à prisão no mês passado por violar a ordem judicial que o impedia de acessar a internet.

Com a liberação autorizada pela Justiça de Brasília, ele volta a responder em liberdade, mas terá de usar tornozeleira eletrônica, informar seu endereço residencial, avisar a polícia se se ausentar do estado de São Paulo por mais de 48 horas e apresentar ao delegado um relatório mensal com local, horário e atividades desenvolvidas na internet.

O hacker já confessou ter acessado e vazado conversas do ex-juiz Moro e do ex-procurador Dallagnol no caso que ficou conhecido como Vaza Jato e deu força ao julgamento que declarou Moro parcial para julgar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em agosto do ano passado, Delgatti ainda teria sido levado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Alvorada.

