Caso Thiago Schutz: Coach denunciado por atriz viralizou nas redes após falas misóginas

O coach Thiago Schutz, que foi acusado pela atriz Livia La Gatto de tê-la ameaçado de morte por meio de mensagem, utilizou as redes sociais para se defender, na noite desta segunda-feira (27).

O influenciador publicou um vídeo de dizendo mal interpretado e garantindo que “seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém”.

“Eu tenho 34 anos, nenhuma passagem criminal, não tenho porte de arma, não participo de clube de tiro, eu seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém. Esse é um ponto que eu acho que tem que deixar claro para todo mundo. Meu foco sempre foi ajudar pessoas, não somente homens, mas também mulheres”, garantiu.

“As coisas passaram um pouco do limite. De uma simples brincadeira, envolvendo uma bebida, isso escalonou para uma série de mentiras e de outros ataques que vieram para cima de mim. Eu diria com convicção que esse foi o motivo pelo qual aquela mensagem chegou na caixa de alguém”, completou. “Nunca tive e não tenho interesse em tirar a vida de ninguém ou ameaçar ninguém”, finalizou o coach.

Thiago Schutz: “Toda mulher é vagabunda”

Thiago Schutz se apresenta, em seu site, como “escritor, palestrante e apresentador” e membro de um grupo de aconselhadores chamados “red pill”, um movimento de masculino que se opõe ao “sistema que favorece as mulheres”.

Em um vídeo que circula no Twiter, ele expõe uma de suas convicções. “Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrario”, diz Thiago. Assista a seguir:

