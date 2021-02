Caso Tatiane Spitzner: Juiz encerra sessão após defesa de réu abandonar julgamento

O julgamento de Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a advogada Tatiane Spitzner, foi suspenso após a defesa do réu abandonar a sessão, por volta de 12h40 desta quarta-feira (10), no Fórum de Guarapuava, no Paraná. O juiz aplicou multa de seis salários mínimos aos advogados da defesa e afirmou que a ação é “uma afronta ao processo, ao réu e à Justiça”. As informações são do G1.

Uma nova data para o julgamento será marcada. Com a decisão, serão sorteados novos membros para compor o júri popular. A sessão de hoje foi interrompida por volta de 12h30 após a defesa se retirar durante o depoimento da primeira testemunha de acusação.

Segundo o G1, os advogados do réu afirmam ter “o trabalho cerceado” uma vez que o juiz não autorizou o uso de um vídeo da portaria do prédio onde aconteceu o crime como prova. O juiz afirmou que o material não consta nos autos iniciais e negou o pedido. A defesa alega que gravação faz parte dos autos.

O advogado da família de Tatiane Spitzner, Gustavo Scandelari, afirmou que o ocorrido foi “uma postura lamentável da defesa porque gera prejuízo aos cofres públicos com toda a movimentação dos servidores, dos jurados, testemunhas e de todos os envolvidos”.

Preso a dois anos e seis meses, Manvailer chegou ao fórum em um carro do Departamento Penitenciário do Paraná por volta das 8h30. Essa é a terceira vez que o julgamento é adiado. Inicialmente marcado para 3 e 4 de dezembro, o julgamento foi adiado para 25 de janeiro, após um advogado de defesa do réu ser diagnosticado com Covid-19. A segunda remarcação ocorreu após pedido da defesa do réu por incompatibilidade de datas.

Relembre o caso

Tatiane foi encontrada morta no dia 22 de julho de 2018, após cair da sacada de seu apartamento na cidade de Guarapuava (PR). Vizinhos testemunharam a queda e ligaram para a polícia. Porém, ao chegar ao local, a polícia não encontrou o corpo de Tatiane na frente do prédio. Os policiais seguiram um rastro de sangue e encontraram o corpo de Tatiane em seu apartamento, no quarto andar.

Marido de Tatiane, Luiz Felipe foi preso horas depois de se envolver em um acidente de trânsito. As investigações apontam que ele teria removido o corpo da calçada e o levado até o apartamento para tentar ocultar o crime. Vídeos de câmeras de segurança obtidos pela polícia mostram uma violenta discussão entre o casal na noite do crime. Nos vídeos, Luiz dá tapas em Tatiane e a arrasta até o apartamento do casal.

Em interrogatório, em março de 2019, Luiz Felipe não respondeu sobre a noite do crime, mas negou que tenha matado a namorada. Conforme a denúncia do Ministério Público do Paraná, o réu matou Tatiane Spitzner por asfixia mecânica. Luis Felipe responde por homicídio qualificado – com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e morte mediante asfixia. Ele também é acusado por fraude processual.

Veja também