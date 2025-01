Caso sobre morte de irmão de Mattarella pela máfia é reaberto

PALERMO, 4 JAN (ANSA) – O Ministério Público de Palermo reabriu a investigação sobre o assassinato de Piersanti Mattarella, irmão do atual presidente Sergio e ex-governador da região da Sicília assassinado em 6 de janeiro de 1980 por um grupo de mafiosos.

A informação foi divulgada neste sábado (4) pelo jornal “La Repubblica”, que também escreve que os investigadores identificaram dois novos suspeitos. Esta última notícia, porém, não foi confirmada pelas autoridades.

Nos últimos meses, os magistrados de Palermo solicitaram à imprensa, incluído a ANSA, imagens fotográficas tiradas na cena do crime. De acordo com o “La Repubblica, duas pessoas ligadas à máfia seriam acusadas de fazer parte do grupo de assassinos.

Os mandantes do crime, membros da Comissão da máfia Cosa Nostra que decidiram sobre o assassinato, já foram condenados pela morte de Mattarella.

No entanto, os dois fascistas inicialmente suspeitos de serem os assassinos – Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini – foram julgados e definitivamente absolvidos.

Na investigação, várias vezes arquivada, sempre foi levantada a hipótese de uma convergência de interesses com a máfia.

Mattarella foi assassinado a tiros enquanto estava no carro com sua esposa Irma Chiazzese. O homem do comando que disparou estava com o rosto descoberto.

Agora, a Procuradoria de Palermo teria reunido novas revelações e provas que poderão levar a um novo julgamento. (ANSA).