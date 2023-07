Caso Shantal: Tribunal de Justiça anula decisão de arquivamento e sentencia Renato Kalil a novo julgamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 13:08 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 27/07, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aceitaram, por unanimidade, os recursos apresentados pela defesa da influenciadora e pelo Ministério Público de São Paulo. Nos pedidos, o advogado Sergei Cobra e o órgão público requeriam que a justiça reconhecesse como crimes a violência psicológica e a lesão corporal cometidos pelo médico contra a influenciadora Shantal Verdelho, durante o parto em 2021.

A decisão dos magistrados Mauricio Valala, Luiz Arruda e Sérgio Ribas, anula a sentença de arquivamento do juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida, em outubro de 2022, que não reconheceu a violência psicológica e lesão corporal mesmo tendo vídeos em que é possível escutar os xingamentos, palavrões e práticas não recomendadas pela OMS (Manobra de Kristeller) desde 2009.

Se condenado pelos crimes denunciados, o médico pode pegar no minimo 1 ano e 6 meses de reclusão, somadas as duas penas. Vale reforçar que existem mais 20 depoimentos de mulheres que o denunciam por violência sexual e psicológica. Denúncias similares, de violência psicológica e lesão corporal, no caso da influenciadora Shantal Verdelho, foram aceitas pelo Conselho Regional de Medicina, CREMESP.

O órgão abriu processo ético disciplinar contra o obstetra, para investigar sua conduta e avaliar o pedido da defesa da influenciadora para que Renato Kalil seja impedido, cautelarmente, de exercer a medicina até que o processo ético-profissional aberto contra ele se encerre.

