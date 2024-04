Caso Roseana Murray: Três pessoas foram presas por maus-tratos a animais em ataque à escritora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 13:19 Para compartilhar:

Três pessoas que cuidavam dos cães da raça pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos, na sexta-feira, 5, em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, foram presas em flagrante no mesmo dia da ocorrência, segundo informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, desta manhã de sábado, 6.

De acordo com a 124ª DP (Saquarema), onde o caso foi registrado, três pessoas foram presas em flagrante por maus-tratos a animais. “Uma delas também foi autuada por adulteração de sinal de veículo automotor”, disse a polícia.

Ainda segundo as investigações, testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Após perícia no local, os animais foram levados para um lar temporário.

Tutor dos animais prestou depoimento

Ainda na sexta-feira, após o ocorrido, o tutor dos animais foi encaminhado ao 124ª DP. Ele prestou depoimento no local e, de acordo com a Polícia Civil, os fatos seguem sendo apurados em investigação.

Desde 2005, de acordo com a lei estadual 4.597, é proibida a circulação de pitbulls em locais como ruas, praças, jardins e parques públicos do Rio sem que estejam acompanhados de um adulto e usando guias e focinheiras adequadas ao animal.

Entenda como aconteceu o acidente

A ocorrência foi no bairro Gravatá no início da manhã de sexta-feira, 5. A escritora, ferida na cabeça e nos braços, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h13 da manhã e encaminhada, de helicóptero, ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Por meio da Secretaria da Saúde de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a direção do hospital informou que a escritora foi prontamente atendida e “avaliada pela equipe médica multidisciplinar, incluindo neurocirurgião, cirurgião-geral, cirurgião bucomaxilo facial e ortopedista”.

Segundo o Estadão apurou, a escritora passou por diversas cirurgias e precisou ter o braço direito amputado. O quadro de saúde permanece estável, de acordo com informações atualizadas pela secretaria na manhã deste sábado.

Roseana é um dos nomes mais reconhecidos da literatura infantil brasileira e tem livros publicados pelas maiores editoras do País, como Suspiros de Luz (Escarlate, selo da Companhia das Letras) e Jardins (Grupo Editorial Global). Ela tem dois filhos e, desde 1997, é casada com o jornalista e escritor Juan Arias, de 91 anos.