Caso Robson: Senador e embaixadora viajam à Rússia com carta de Bolsonaro para presidente da Rússia Brasileiro está preso há mais de 500 dias na Rússia e não tem caso favorável

O governo brasileiro entrou de vez na luta para tentar libertar Robson Oliveira, ex-motorista do volante Fernando que está preso na Rússia por entrar no país com medicamentos proibidos a pedido do jogador. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e embaixadora Márcia Donner Abriu viajaram à Rússia com uma carta oficial do governo para ser entregue à Vladimir Putin, presidente da Rússia.

A carta, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pede reparamento da justiça russa sobre a situação do brasileiro, que entrou no país e se complicou com a lei local por total desconhecimento, já que o medicamento tem uso permitido no Brasil.

Para a “missão”, a embaixadora Márcia Donner Abriu é considerada essencial para o caso. Ela faz parte da equipe do Ministério das Relações Exteriores e exerce a função de secretária de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússio no Ministério.

Preso há mais de 500 dias na Rússia, Robson Oliveira foi contratado pelo jogador Fernando, que na época atuava pelo Spartak Moscou, para levar medicamentos ao seu sogro. Ao chegar no país, Robson descobriu que os medicamentos eram proibidos no país e não pôde contar com o auxílio do atleta, que se transferiu para a China pouco depois de sua prisão.

