Caso raro: menino de 10 anos tem mal súbito durante brincadeira e morre

Um menino de apenas 10 anos morreu depois de ter um mal súbito enquanto brincava com os amigos e sofrer uma parada cardíaca. O caso aconteceu em Cubatão, São Paulo. De acordo com reportagem do portal de notícias G1, a mãe do garoto afirmou que ele morreu poucos dias depois de fazer aniversário.

Nicollas Rafael tinha completado 10 anos no dia 17 de agosto. Na ocasião, a autônoma Bruna Rosane, 35, mãe da criança, lhe deu um novo cachorrinho. O menino era considerado muito feliz e animado.

Na noite do dia 7, o menino saiu de casa para brincar com os amigos e, algumas horas depois, a mãe dele foi surpreendida com gritos de socorro. O garoto passou mal enquanto brincava, chegou a pedir água, mas ficou fraco e desmaiou.

Após serem chamados, os familiares levaram o menino para o Pronto Socorro Infantil de Cubatão. No local, a morte do menino foi confirmada. “Foi muito rápido. Ele estava feliz, brincando, com um sorriso desde a hora que acordou. Ele era saudável e muito feliz. Meu filho estava sempre feliz. É inacreditável um ataque cardíaco em uma criança, mas aconteceu. Deus recolheu meu anjo”, afirmou.

“Desejo que as mães amem as crianças, porque eu falei que o amava todo dia, a todo momento. Ele me abraçava, eu abraçava ele, a irmã também tinha um amor por ele que ninguém entende, só os dois sabiam. Não tenho palavras, o meu filho foi muito feliz e ele morreu muito feliz também, eu tenho certeza”, disse.

