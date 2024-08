Caso Raquel Cattani: ‘Pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha’, diz deputado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 14:20 Para compartilhar:

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT) afirmou na terça-feira, 6, em entrevista para a TV Vila Real, que pagou R$ 4 mil ao ex-genro Romero Xavier no dia em que a filha Raquel Cattani, de 26 anos, teria sido morta pelo irmão dele Rodrigo Xavier.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi morta por Rodrigo a mando do ex-marido da vítima. No dia do crime, Romero visitou o ex-sogro. Na ocasião, o deputado afirmou que pagou o ex-gerno em dinheiro por uma cerca.

“Eu tinha um acerto para fazer com ele, em dinheiro, e eu fiz no mesmo dia. E esse acerto era de R$ 4 mil de uma cerca que ele havia feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele era de R$ 4 mil. Ou seja, pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha. Eu não tenho palavras para descrever uma pessoa como essa, que nem considero como pessoa”, lamentou Gilberto Cattani.

O deputado chegou a sair em defesa do ex-genro nos primeiros dias da investigação do caso. “Com o coração partido, mas preciso falar algumas coisas aqui….. o marido da Raquel não foi preso nem confessou crime algum e nem eu matei minha filha como foi noticiado”, escreveu o parlamentar em uma postagem nas redes sociais.

Dias depois, a Polícia Civil concluiu que Romero Xavier teria sido o mandante do crime, por não aceitar o término da relação com Raquel Cattani. A ida para a casa do ex-sogro no dia do crime foi apontado pela investigação como uma tentativa de criar um álibi e afastá-los do crime planejado.

“Eu agradeço a Deus por ter me dado paciência e sabedoria para manter sempre contato com a Polícia Civil, com os delegados do caso, e mostrar para eles que ele (Romero) estava comigo. E, se por ventura fosse ele, pudessem fazer exatamente o que fizeram. Foram quatro dias do maior sofrimento que um ser humano pode passar, mas sempre na esperança que chegaríamos ao autor”, desabafou o parlamentar.

Indiciamento

Na terça-feira, 6, a Polícia Civil decidiu indiciar os irmãos Romero e Rodrigo Xavier Mengarde como mandante e executor do assassinato de Raquel Cattani.

Os dois irmãos responderão por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, promessa de recompensa, e emboscada com recurso que dificultou a defesa da vítima). Rodrigo ainda foi indiciado pelo crime de furto, pois subtraiu da residência de Raquel Cattani diversos pertences, entre objetos de uso pessoal e um celular.

Ambos seguem presos preventivamente em unidade do Sistema Penitenciário Estadual.

Romero Xavier também é alvo de outro inquérito policial, pela Delegacia de Lucas do Rio Verde, pelo crime de porte irregular de arma de fogo. As armas foram apreendidas durante as buscas realizadas no curso da investigação para esclarecimento do crime.

Relembre o caso

Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de sua residência no assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum, na manhã de 19 de julho. O corpo apresentava inúmeras lesões causadas por arma branca.

A casa apresentava sinais de violência, uma televisão foi encontrada quebrada e uma motocicleta da vítima foi levada do local.

Raquel Cattani era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais na cidade de Nova Mutum. Na área, ela ganhou prêmios na competição do Mundial do Queijo nas categorias de melhor queijo “Maringpa” e “Nozinho temperado”.