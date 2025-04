Caso P. Diddy: documentário revela imagens inéditas de vítimas do rapper

Foi lançado no Globoplay o documentário “Diddy: Como Nasce um Bad Boy”, sobre a história de vida de Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy.

A produção traz imagens inéditas e depoimentos de vítimas, funcionários e ex-parceiras do cantor e empresário, que está preso após receber mais e 100 acusações de abuso e violência. Entre as denúncias, há casos de estupro de adolescentes de 13 e 17 anos. A defesa de P. Diddy, no entanto, nega todas as acusações.

A prisão de Diddy aconteceu em setembro de 2024. Ele está há sete meses detido, sem direito à fiança, e se declarou inocente no tribunal. O julgamento está marcado para 5 de maio. Se condenado, pode pegar prisão perpétua.

+ Caso Diddy: rapper é acusado de tráfico humano em novo processo

O documentário começa na infância do rapper e vai até ascensão dele. Filho de um gângster assassinado no Harlem, ele começou a trabalhar na música cedo, fazendo estágio em uma gravadora.

Em 1991, Sean foi um dos produtores de um evento beneficente em Nova York, um jogo de basquete com celebridades como Mike Tyson. A renda era destinada a pessoas que viviam com HIV. O evento seria para 10 mil pessoas, mas a capacidade do lugar era de 2.700. Terminou em tragédia: nove pessoas morreram e 27 ficaram feridas.

Na época, a Justiça determinou que tanto o local do evento quanto os organizadores eram responsáveis pelas mortes.

Apesar disso, Diddy seguiu com a sua carreira, cada vez mais consolidada, e criou sua própria gravadora, a Bad Boy Entertainment, e produziu artistas como Usher e Mary J. Blige. Nos anos 1990 e 2000, virou um ícone da cultura pop e acumulou fortuna bilionária calculada em US$ 40 milhões (cerca de R$ 235 milhões).

A partir daí, surgiram as primeiras denúncias. O documentário mostra que o comportamento violento de Diddy não era segredo nos bastidores da música. Ex-funcionários contam que o cantor agia com agressividade e usava o medo como forma de comando.