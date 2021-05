Caso Najila volta à tona diante de rompimento entre Nike e Neymar após suposto assédio sexual Brasileiro se negou a prestar entrevista para ajudar nas investigações da multinacional

Segundo o “Wall Street Journal”, o término do contrato entre a Nike e o brasileiro Neymar envolveu uma denúncia de assédio sexual feito por uma funcionária da empresa. Em 2019, entretanto, o jogador também se envolveu em uma polêmica semelhante. Na época, a modelo Najila Trindade entrou com um processo contra o atleta acusando-o de estupro ocorrido em um hotel em Paris.

O rompimento de contrato entre Nike e Neymar, de acordo com o jornal norte-americano, teria sido motivado pela denúncia da funcionária da Nike responsável pela coordenação da logística dos eventos em que Neymar participaria. Ela afirma que o jogador teria a forçado a praticar sexo oral em um quarto de hotel em Nova York.

No caso de 2019, envolvendo a modelo Nájila, a ausência de provas culminou no arquivamento do processo. Contudo, Neymar ainda não foi considerado absolvido, uma vez que o inquérito pode ser reaberto. Já Najila, chegou a ser denunciada pelo Ministério Público de São Paulo e acusada de atrapalhar as investigações. Junto ao ex-marido, a modelo foi denunciada por dificultar as apurações sobre o estupro, agressão e arrombamento do apartamento onde teria sido furtado um tablet com vídeos da violência sexual que Neymar teria cometido contra ela.

No Twitter, a polêmica dividiu opiniões dos internautas. Enquanto uma parcela saiu em defesa da funcionária, outra relembrou a ação movida por Najila em que Neymar, até o momento, não recebeu condenação pela Justiça.

“najila 2.0” “quer fama” kkkkkkkkkkk ela nem revelou a identidade, puta merda, são os mesmos que depois falam que é “só denunciar” — aurorinhaˢᶜᶦ (@sci_boreal) May 28, 2021

Tão falando que o Neymar correu atrás de uma mina em um HOTEL completamente PELADO Me diz em que HOTEL onde tem NEYMAR e a empresinha, pequininha por sinal, uma tal de NIKE não tem câmaras e não tem SEGURANÇAS Pelo amor de DEUS. Tem q ser MUITO burro para acreditar. #Najila 2.0 pic.twitter.com/A4YI28EO4e — Pentacampeão (de ) (@pentabrazil) May 28, 2021

meu medo é crucificar o neymar igual eu fiz quando ocorreu tudo com a najila e no fim eu estava errada, mas também não consigo ficar contra a mulher.. esperar a apuração do caso — bianca ˢᶜᶦ (@sci_bia) May 28, 2021

“temos que esperar a investigação pra culpar alguem” a investigação que ele nao quis ajudar? se ele é inocente então deixaria provarem como ele fez no caso da najila — rafa. (@crfjoker) May 28, 2021

Até que se Prove ao contrário, eu estou do Lado dele

É muita najila por aí https://t.co/FAZU4fMk6z — Thayssa Ariane (@ThayssaAriane2) May 28, 2021

queria estar surpresa mas não tô, inclusive, até hoje acho que a Najila não mentiu 100% https://t.co/eBZaS6haoM — taisa (@Taisasouveira) May 28, 2021

