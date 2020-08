Caso Miguel: Justiça cita Sari Corte Real para apresentar defesa

A primeira-dama de Tamandaré (PE), Sarí Corte Real, recebeu nesta terça-feira (18) o mandado de citação como ré no processo da morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. A criança caiu do 9º andar do prédio em que a empresária mora, no Recife, após ser deixado sozinho no elevador. As informações são do Uol.

“A ré terá o prazo de dez dias para responder às acusações. Após a apresentação da defesa, o juiz José Renato Bizerra analisará a defesa da ré, podendo decretar a absolvição sumária da acusada ou dar início à fase de instrução do processo, composta por oitiva de testemunhas e apresentação de documentos ou perícias que o magistrado julgar necessários”, explicou o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

De acordo com o TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco),o mandado de citação de Sarí Corte Real foi expedido no dia 28 de julho. Ao Uol, o advogado Célio Avelino, que defende Sarí, informou que vai protocolar a defesa de sua cliente ainda nesta semana. Ele afirmou que a linha da defesa é a de que “não há culpa” de Sarí na morte de Miguel.

Relembre o caso

Miguel Otávio Santana da Silva morreu no dia 2 de junho, ao cair do nono andar de um prédio, no centro do Recife. A mãe dele, Mirtes Renata Santana de Souza, tinha descido para passear com os cachorros da patroa.

Conforme o inquérito da Polícia Civil, o fato de Sari ter liberado a porta do elevador e apertado o botão da cobertura com a criança sozinha na cabine permitiu a sequência de fatos que resultou na queda e morte do menino.

No dia 15 de julho, o juiz da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital, José Renato Bizerra, aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra a primeira-dama de Tamandaré. Ela responde pelos crimes de abandono de incapaz com resultado de morte.

