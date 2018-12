Caso Marielle: polícia faz apreensões na casa e no gabinete do vereador Marcelo Siciliano

Agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriram mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (14), na casa e no gabinete do vereador Marcelo Siciliano (PHS). A ação tem relação com o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes há nove meses. As informações são do UOL.

De acordo com o site, policiais apreenderam um tablet, um notebook e documentos na casa do vereador, mas ele não estava presente. No gabinete na Câmara dos Vereadores, um computador foi apreendido depois de agentes precisarem arrombar a porta do local.

Até o momento, o vereador não apareceu para trabalhar. A assessoria do parlamentar informou que ele não tem agenda para hoje e que pretende se pronunciar no fim do dia. Siciliano foi citado por uma testemunha do caso em depoimento para a Polícia Federal. Ele é suspeito de ter planejado a morte de Marielle Franco junto com o ex-policial militar Orlando de Araújo, o Orlando Curicica.