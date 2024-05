Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 8:29 Para compartilhar:

Na manhã desta quinta-feira, 9, A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra Robson Calixto da Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, e do policial militar Ronald Alves de Paula, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo G1.

Os dois são acusados de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que ocorreram em março de 2018.

Matéria em atualização*