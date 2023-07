Caso Marielle: Élcio afirma em delação que submetralhadora usada era do Bope

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 24/07/2023 - 16:21 Compartilhe

O ex-PM Élcio de Queiroz, em delação premiada, afirmou que o sargento da reserva da Polícia Militar Ronnie Lessa utilizou uma submetralhadora MP5 do Bope (Batalhão de Operações Especiais) para matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018.

Segundo a delação premiada de Élcio, a qual a IstoÉ teve acesso, a MP5 foi extraviada após um incêndio no Bope. A arma teria ficado com uma pessoa que realizou a manutenção da mesma e a vendeu para Lessa.

“Ele já trabalhou no Batalhão de Operações Especiais, e o que acontece, essa arma já usou em serviço”, afirmou.

Élcio, no entanto, não soube dizer quando Lessa conseguiu a arma e quem conseguiu.

A delação premiada do ex-PM foi realizada com a PF e com o MPRJ, ocasião em que deu detalhes do atentado. Ele permanece preso desde 2019, assim como o ex-policial reformado Ronnie Lessa, denunciados pelo MPRJ como executores. Ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri pelo crime.

